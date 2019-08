Condividi | Red 23:48 Oggi, in Sardegna si sono registrati quindici incendi, che hanno visto impegnato il Corpo forestale nelle operazioni di spegnimento. In tre di questi, il dos della pattuglia forestale ha richiesto l’intervento di mezzi aerei, nelle campagne di Luras, Berchidda e Sarule Ancora incendi sull´Isola



CAGLIARI - Oggi (giovedì), in Sardegna si sono registrati quindici incendi, che hanno visto impegnato il Corpo forestale nelle operazioni di spegnimento. In tre di questi, il dos della pattuglia forestale ha richiesto l’intervento di mezzi aerei, nelle campagne di Luras, Berchidda e Sarule.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Luras, in località R.Manisfalata, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Calangianus del Corpo forestale, coadiuvata da tre squadre di Forestas di Luras, Calangianus e Sant'Antonio di Gallura, oltre ad una squadra di volontari di Protezione civile ed una dei Vigili del fuoco di Tempio Pausania. La superficie percorsa dalle fiamme è stata di 1,8ettari. Le operazioni di spegnimento da parte dei mezzi aerei, coordinate dalla Forestale, si sono concluse alle 15.30.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Berchidda, in località Su aldosu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione della Forestale. La superficie percorsa dal fuoco è stata di poche centinai di metri. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei, coordinate dal Corpo forestale, si sono concluse 15.50.



