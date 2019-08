Condividi | A.S. 8:25 Sono Giovanni Luca Balzano e Michele Fois. Risultano i vincitori della selezione indetta ad Alghero per il conferimento dei due incarichi dirigenziali di natura tecnica: andranno a ricoprire i ruoli nell´urbanistica, edilizia ed opere pubbliche. Per Balzano si tratta di un ritorno Alghero, arrivano due dirigenti: Balzano e Fois



ALGHERO – Qualcosa si muove dalle parti di Porta Terra. In arrivo due dirigenti, seppur a tempo con contratto vincolato al mandato sindacale (ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000). Andranno a ricoprire i ruoli nell´urbanistica, edilizia ed opere pubbliche. Resi noti i risultati della selezione indetta dall'Area coordinamento e indirizzo-Servizio Organizzazione e coordinamento del Comune di Alghero.



Si tratta di Giovanni Luca Balzano (con il risultato perfetto di 30/30), già a capo degli uffici di Sant'Anna nella scorsa amministrazione guidata dal sindaco Mario Bruno, e Michele Fois (27/30). Alle loro spalle, Giovanni Agatau (26/30), Baldassarre Riu (25/30) e Pier Giovanni Melis (24/30): tutti idonei ma esclusi.



I due dirigenti prenderanno servizio già dalle prossime ore ad Alghero. Numerose e diverse, infatti, le questioni di natura tecnica che a causa dei ritardi nell'espletamento delle procedure di selezione rischiano di incancrenirsi. Sarà lo stesso servizio diretto da Pietro Nurra a disporre i successivi atti per l’approvazione dello schema di contratto individuale. Commenti ALGHERO – Qualcosa si muove dalle parti di Porta Terra. In arrivo due dirigenti, seppur a tempo con contratto vincolato al mandato sindacale (ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000). Andranno a ricoprire i ruoli nell´urbanistica, edilizia ed opere pubbliche. Resi noti i risultati della selezione indetta dall'Area coordinamento e indirizzo-Servizio Organizzazione e coordinamento del Comune di Alghero.Si tratta di Giovanni Luca Balzano (con il risultato perfetto di 30/30), già a capo degli uffici di Sant'Anna nella scorsa amministrazione guidata dal sindaco Mario Bruno, e Michele Fois (27/30). Alle loro spalle, Giovanni Agatau (26/30), Baldassarre Riu (25/30) e Pier Giovanni Melis (24/30): tutti idonei ma esclusi.I due dirigenti prenderanno servizio già dalle prossime ore ad Alghero. Numerose e diverse, infatti, le questioni di natura tecnica che a causa dei ritardi nell'espletamento delle procedure di selezione rischiano di incancrenirsi. Sarà lo stesso servizio diretto da Pietro Nurra a disporre i successivi atti per l’approvazione dello schema di contratto individuale.