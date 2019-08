Condividi | Red 7:24 La cantante di Oschiri conquista il web con il nuovo singolo, intitolato “Portami via”, firmato da Gabriele Oggiano. Il è video realizzato dalla GLProduzioni, con la regia di Gianni Langiu e le riprese di Emanuele Canu e dello stesso Langiu Musica: applausi per Lucia Budroni



OSCHIRI - Arriva “Portami via”, il nuovo singolo di Lucia Budroni, firmato da Gabriele Oggiano. La stagione musicale di Budroni esplode ora su YouTube, con il video realizzato dalla GLProduzioni, con la regia di Gianni Langiu e le riprese di Emanuele Canu e dello stesso Langiu. Arrivano i primi riscontri sul web e la canzone scritta da Oggiano, musicista raffinato e sempre attento al gusto musicale ed alla presonalità degli artisti che propongono i suoi brani, comincia a farsi sentire anche in radio.



Lucia Budroni non è nuova ad esperienze musicali con l'autore, già con “Duos flores”, firmata da Gino Marielli e dallo stesso Oggiano, si era trovata la giusta sintonia. Budroni è di Oschiri e, da oltre quindici anni è una delle voci presenti sulle piazze isolane grazie a spettacoli popolari; le sue caratteristiche vocali la rendono facilmente riconoscibile, dotata di ottima tecnica, associa il genere etnico al pop, alternando il sardo e l’italiano con assoluta spontaneità. Dotata di innata potenza vocale, ma abile in complesse e delicate performance. Pur essendo un'artista dal carattere timido e riservato, poco amante dei riflettori, dedita al continuo studio del canto, Lucia riesce a trascinare il pubblico con passione, coinvolgendo le piazze.



La sua storia parte, come spesso accade, grazie ai festival isolani, dopo i quali, con la tenacia che la caratterizza, riesce a partecipare a “Sanremo giovani” nel 1994 1996 e 1997, e con ottimi piazzamenti, anche all’Accademia della canzone di Sanremo. Non si ferma neanche quando incontra Fiorello ed il suo Karaoke in piazza, a Sassari, e fa parte di diverse formazioni musicali. E' bella e la sua voce ha grinta e dolcezza, così conquista i grandi hotel esibendosi come solista nei blasonati spazi della catena Colony capital, in Costa Smeralda. Nel 2009, è voce solista al Teatro Verdi di Terni al fianco di Michele Placido, che recita nella rappresentazione di grande successo “Il maleficio della farfalla”. Prima di Portami via, aveva “solo” un disco all'attivo, “Amo sa vida”, prodotto e distribuito dalla R.G.Music di Olbia.



Nella foto: Lucia Budroni Commenti OSCHIRI - Arriva “Portami via”, il nuovo singolo di Lucia Budroni, firmato da Gabriele Oggiano. La stagione musicale di Budroni esplode ora su YouTube, con il video realizzato dalla GLProduzioni, con la regia di Gianni Langiu e le riprese di Emanuele Canu e dello stesso Langiu. Arrivano i primi riscontri sul web e la canzone scritta da Oggiano, musicista raffinato e sempre attento al gusto musicale ed alla presonalità degli artisti che propongono i suoi brani, comincia a farsi sentire anche in radio.Lucia Budroni non è nuova ad esperienze musicali con l'autore, già con “Duos flores”, firmata da Gino Marielli e dallo stesso Oggiano, si era trovata la giusta sintonia. Budroni è di Oschiri e, da oltre quindici anni è una delle voci presenti sulle piazze isolane grazie a spettacoli popolari; le sue caratteristiche vocali la rendono facilmente riconoscibile, dotata di ottima tecnica, associa il genere etnico al pop, alternando il sardo e l’italiano con assoluta spontaneità. Dotata di innata potenza vocale, ma abile in complesse e delicate performance. Pur essendo un'artista dal carattere timido e riservato, poco amante dei riflettori, dedita al continuo studio del canto, Lucia riesce a trascinare il pubblico con passione, coinvolgendo le piazze.La sua storia parte, come spesso accade, grazie ai festival isolani, dopo i quali, con la tenacia che la caratterizza, riesce a partecipare a “Sanremo giovani” nel 1994 1996 e 1997, e con ottimi piazzamenti, anche all’Accademia della canzone di Sanremo. Non si ferma neanche quando incontra Fiorello ed il suo Karaoke in piazza, a Sassari, e fa parte di diverse formazioni musicali. E' bella e la sua voce ha grinta e dolcezza, così conquista i grandi hotel esibendosi come solista nei blasonati spazi della catena Colony capital, in Costa Smeralda. Nel 2009, è voce solista al Teatro Verdi di Terni al fianco di Michele Placido, che recita nella rappresentazione di grande successo “Il maleficio della farfalla”. Prima di Portami via, aveva “solo” un disco all'attivo, “Amo sa vida”, prodotto e distribuito dalla R.G.Music di Olbia.Nella foto: Lucia Budroni