Condividi | Cor 17:25 Verso la chiusura la base Ryanair di Girona con ripercussioni su molti scali europei. Incognite sul volo invernale in partenza dal prossimo mese di ottobre dal Riviera del corallo. La notizia riportata su El Paìs Chiude Girona, Alghero a rischio



ALGHERO - Ryanair prosegue nel taglio di rotte sul network della winter 2019-2020 con ripercussioni su numerosi aeroporti europei. Tanto che, anche i due scali sardi serviti dalla compagnia irlandese non sembrano immuni: se Cagliari perderà certamente i collegamenti con Dusseldorf Weeze, Barcellona Girona e Varsavia, tutti gli occhi sono puntati sullo scalo del nord-ovest della Sardegna, Alghero.



La winter alle porte, infatti, avrebbe dovuto segnare il gran ritorno di Ryanair sul Riviera del Corallo. Nessun annuncio ufficiale, ma dallo scorso febbraio le indiscrezioni di un imminente potenziamento di rotte si susseguivano, e l'accordo inserito su base territoriale col vettore irlandese lasciava intravvedere perfino la riapertura dell'hub invernale. Tutto tace però, mancherebbe la firma da Cagliari e così perfino l'unico volo in aggiunta confermato in bassa stagione, il Girona (oltre il prolungamento di Bratislava divenuto annuale), risulta a forte rischio chiusura.



Il collegamento è ancora prenotabile, ma sui cieli dell'aeroporto di Girona, così come su quelli delle Canarie, si addensano nubi nerissime. Basi che secondo quanto riportato da El Paìs e rimbalzato sulle pagine del blog di settore, Sardegna in Volo, sarebbero prossime alla chiusura dall'8 gennaio 2020. I governi regionali si incontreranno presto per cercare d'invertire la decisione, nel mentre l'attesa ripartenza della tratta Alghero-Girona risulta fortemente a rischio, con tutto quello che l'eventuale chiusura potrebbe comportare. Commenti ALGHERO - Ryanair prosegue nel taglio di rotte sul network della winter 2019-2020 con ripercussioni su numerosi aeroporti europei. Tanto che, anche i due scali sardi serviti dalla compagnia irlandese non sembrano immuni: se Cagliari perderà certamente i collegamenti con Dusseldorf Weeze, Barcellona Girona e Varsavia, tutti gli occhi sono puntati sullo scalo del nord-ovest della Sardegna, Alghero.La winter alle porte, infatti, avrebbe dovuto segnare il gran ritorno di Ryanair sul Riviera del Corallo. Nessun annuncio ufficiale, ma dallo scorso febbraio le indiscrezioni di un imminente potenziamento di rotte si susseguivano, e l'accordo inserito su base territoriale col vettore irlandese lasciava intravvedere perfino la riapertura dell'hub invernale. Tutto tace però, mancherebbe la firma da Cagliari e così perfino l'unico volo in aggiunta confermato in bassa stagione, il Girona (oltre il prolungamento di Bratislava divenuto annuale), risulta a forte rischio chiusura.Il collegamento è ancora prenotabile, ma sui cieli dell'aeroporto di Girona, così come su quelli delle Canarie, si addensano nubi nerissime. Basi che secondo quanto riportato dae rimbalzato sulle pagine del blog di settore,, sarebbero prossime alla chiusura dall'8 gennaio 2020. I governi regionali si incontreranno presto per cercare d'invertire la decisione, nel mentre l'attesa ripartenza della tratta Alghero-Girona risulta fortemente a rischio, con tutto quello che l'eventuale chiusura potrebbe comportare.