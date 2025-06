Cor 12:19 Voli Cagliari Verona cancellati, giornata da incubo I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all´interno dell´aeroporto di Cagliari e Verona, alla ricerca di una soluzione. Possibile richiedere un risarcimento



CAGLIARI - Giornata da incubo per molti viaggiatori toscani rimasti bloccati in aeroporto. Dovevano raggiungere Verona e Cagliari, ma i voli FR480 e FR481 di ieri domenica 15 giugno, sono stati entrambi cancellati con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Cagliari e Verona, alla ricerca di una soluzione.



Disservizi che hanno portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere Verona e Cagliari, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata di ieri nelle tratte aeree in questione vi era buon tempo.



Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che le cancellazioni, infatti, siano dovute a problematiche della compagnia aerea. Per chiedere 250 euro i passeggeri possono fare istanza alla compagnia aerea, rivolgendosi ad una claim company come Italia Rimborso o ad un caf.