Condividi | S.O. 8:50 Il piccolo, che viveva a Lanusei ed era con la famiglia a Nurri per fare visita ai nonni, era andato in gita in campagna con il nonno materno, quando a un tratto la Panda guidata dal 65enne e la Renault Clio di un ultraottantenne si sono schiantate frontalmente Frontale a Nurri, muore bimbo di 7 anni



NURRI - Nurri in lutto. Un bambino di sette anni, Davide Agus, è rimasto vittima di un incidente stradale lungo la strada comunale che porta alle campagne di Mandas e Sirugus Donigala, in località Cuccuru e' Omu.



Il piccolo, che viveva a Lanusei ed era con la famiglia a Nurri per fare visita ai nonni, era andato in gita in campagna con il nonno materno, quando a un tratto la Panda guidata dal 65enne e la Renault Clio di un ultraottantenne si sono schiantate frontalmente. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri di Nurri e di Isili, e i vigili del fuoco di Mandas.



Ma per il piccolo non ce stato niente da fare. Illeso invece il nonno, gravemente ferito l'anziano alla guida della Clio e ricoverato al Brotzu con un trauma toracico. Secondo le prime indiscrezioni il piccolo viaggiava senza cintura di sicurezza, ed è stato sbalzato nell'impatto sul cristallo dell'utilitaria. Commenti NURRI - Nurri in lutto. Un bambino di sette anni, Davide Agus, è rimasto vittima di un incidente stradale lungo la strada comunale che porta alle campagne di Mandas e Sirugus Donigala, in località Cuccuru e' Omu.Il piccolo, che viveva a Lanusei ed era con la famiglia a Nurri per fare visita ai nonni, era andato in gita in campagna con il nonno materno, quando a un tratto la Panda guidata dal 65enne e la Renault Clio di un ultraottantenne si sono schiantate frontalmente. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri di Nurri e di Isili, e i vigili del fuoco di Mandas.Ma per il piccolo non ce stato niente da fare. Illeso invece il nonno, gravemente ferito l'anziano alla guida della Clio e ricoverato al Brotzu con un trauma toracico. Secondo le prime indiscrezioni il piccolo viaggiava senza cintura di sicurezza, ed è stato sbalzato nell'impatto sul cristallo dell'utilitaria.