Tedde pesta Abbanoa: bandi balneari

ALGHERO - «Quando le imprese chiudono per ferie Abbanoa pubblica bandi di gara per forniture e servizi». E’ ancora una volta l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde a mettere nel mirino l’operato poco cristallino di Abbanoa che questa volta ha pubblicato bandi di gara per forniture e servizi per circa 50 milioni di euro nel mese di agosto, specie nelle settimane centrali, con scadenze nella prima parte del mese di settembre.



«Sono modalità e tempistiche “balneari” che non consentono una corretta competizione, posto che le imprese ad agosto chiudono per ferie» commenta Tedde-. Secondo l’esponente di Forza Italia le procedure sono fortemente indiziate di violazione delle regola comunitaria del rispetto del principio di trasparenza.



E fanno il paio sotto il profilo cronologico con l'odiosa campagna di pignoramenti ferragostani considerati «illegittimi». «Siamo sempre più convinti della necessità che l'assessore Frongia e l'Egas, titolare del controllo su Abbanoa, intervengano per impedire che Abbanoa continui queste azioni ferragostane in danno delle imprese, dei lavoratori e degli utenti» chiude Tedde.