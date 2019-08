Condividi | Cor 17:50 Michele Pais stronca sul nascere ogni tentativo di delegittimazione e ostilità nei confronti dell´assessora in quota Lega ad Alghero. Il presidente del Consiglio regionale è rimasto il primo supporter della Vaccaro, sempre più sola tra i banchi della Maggioranza «L´assessora Vaccaro non si tocca»



ALGHERO - Nonostante l'apparente tranquillità, i sorrisi istituzionali e il silenzioso dibattito politico tipico delle ferie agostane, sotto l'infuocata sabbia algherese cova più di un malumore. Basta infatti fiutare l'aria tra i singoli gruppi e gli stessi consiglieri per capire come tutti si preparino e "armino" per un autunno che solo meteorologicamente anticiperà una lunga, fredda e dura stagione politico-amministrativa invernale.



Tante le partite irrisolte, oltre alle delicate questioni amministrative aperte su cui Maggioranza e sindaco si erano abbondantemente esposti in campagna elettorale, ma sulle quali è calato un misterioso e preoccupante silenzio, che col procedere delle settimane, se non risolte, potranno solo incancrenirsi. C'è poi da dare risposte al territorio in termini di sviluppo e crescita. Per ora, tutte le attenzioni sono sul delicato fronte delle partecipate, ma ce chi lavora in maniera sotterranea per presentare molto presto il conto agli alleati. Non è mistero, infatti, che la recente nomina del primo Esecutivo Conoci abbia aperto un ampio fronte dalle imprevedibili conseguenze. Il primo nodo riguarda proprio i rapporti di forza con la Lega, oggi totalmente assente dal Consiglio comunale, col rischio che si ritrovi definitivamente ai margini del perimetro di Coalizione. Tanto che c'è già chi in Maggioranza ipotizza una staffetta immediata con l'attuale assessora, in assenza di novità "pesanti" tra i banchi di Via Columbano.



Senza copertura in aula, stronca però sul nascere ogni tentativo di delegittimazione e ostilità nei confronti di Giorgia Vaccaro il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «Giorgia Vaccaro non si tocca» precisa senza tentennamenti e indugio, con estrema convinzione. Ed anche a chi gli fa notare che i mal di pancia sarebbero anche all'intero del suo gruppo, Pais mette tutti in guardia e sottolinea come non convenga a nessuno rompere gli equilibri e creare problemi. Un messaggio inviato indirettamente a tutti i partiti della variegata Coalizione, allo stesso primo cittadino, ma più in particolare a chi, anche in queste ore, continua a delegittimare la delegata allo Sviluppo economico all'interno e dall'esterno della Maggioranza.



