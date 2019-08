Condividi | A.B. 13:11 Tra sole e pioggia, al 54esimo Trofeo Luigi Fagioli, l´otto volte campione italiano della Cst sport vince la classe 2000 e, con i punti del quinto posto, resta al comando del Civm sull´Osella-Honda preparata dalla SaMo competition Magliona conserva la leadership tricolore



SASSARI - E' un quinto posto prezioso per Omar Magliona quello che il driver sardo ha conquistato domenica, al 54esimo “Trofeo Luigi Fagioli”, nona delle dodici prove del Campionato italiano velocità montagna 2019. A Gubbio, in un fine settimana “in bilico” tra asciutto e bagnato, con quasi trecento iscritti, l'otto volte campione italiano, portacolori della scuderia siciliana Cst sport, sull'Osella Pa2000 Honda gommata Avon e preparata dal team SaMo competition, ha concluso le due salite di gara sui 4150metri del tracciato umbro con il tempo totale di 3'42”55, somma di Gara1 (quarto in 1'38”75 con il sole) e di Gara2 (quinto in 2'03”80 con la pioggia).



Un riscontro cronometrico che gli è valso il podio in gruppo E2Sc, la vittoria nella classe 2000 e quel quinto posto assoluto che consente al campione sassarese (impegnato anche nella promozione della onlus Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica) di mantenere il comando della classifica del Civm assoluta e della sua categoria, mentre sono in vista le tre “finali” del Tricolore, a partire dalla Monte Erice di domenica 15 settembre. «A Gubbio, gara sempre entusiasmante, abbiamo affrontato le più diverse condizioni mantenendo serenità e costanza nel lavoro di squadra, come accaduto nelle vincenti Nevegal e Rieti», dichiara Magliona.



«Non era facile e il risultato finale lo possiamo considerare in positivo in ottica campionato, anche perché era pure la prima volta che disputavo la salita della Gola del Bottaccione con la Pa2000. Dispiace soltanto non aver potuto far meglio per via di qualche piccolo inconveniente – sottolinea il pilota sassarese - che ci portiamo dietro da tempo e che però di certo non ci ferma. Anzi, mi sento il leone di prima e tutto il team è al mio fianco e rema nella direzione giusta, senza penalizzare nessuno, proprio come piace a me. Stiamo costruendo il futuro e già a Erice potremo contare su qualche novità. La squadra è pronta a progredire tutti insieme e questo è il fattore più importante».



