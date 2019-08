Condividi | Cor 16:45 Saranno consegnati ai competenti uffici del Comune di Alghero venerdì prossimo i primi cartelli col divieto di fumo in spiaggia, da posizionare sulla costa della Riviera del corallo Divieto di fumo: 100 cartelli in spiaggia ad Alghero



ALGHERO - Nel Comune di Alghero è fatto divieto di fumo in tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale, comprese quelle asservite in concessione, negli specchi d’acqua fino ad una distanza di 20 metri dalla riva e in tutte le pinete di Alghero. Lo stabilisce l'ordinanza sindacale divenuta esecutiva da qualche giorno, che prevede anche sanzioni in caso di inosservanza.



Al fine d'informare i bagnanti e sensibilizzare maggiormente tutti i fruitori delle spiagge, saranno posizionati 100 cartelli in forex di grandi dimensioni (30x40cm) all'ingresso di tutti gli arenili del territorio. Consegna e successiva installazione che sarà effettuata a partire dalla giornata di venerdì 30 agosto.



Sarà una ditta di Sassari con sede a Predda Niedda a realizzare la relativa cartellonistica informativa su stampa a colori (800 euro circa il costo dell'operazione). Intanto per combattere con più strumenti normativi l'inquinamento da sigarette sulle spiagge e regolamentare ciò che ad oggi è affidato soltanto alle ordinanze dei sindaci, arriva un proposta di legge del Pd regolarmente depositata in Parlamento per estendere il divieto a tutte le spiagge d'Italia.