Via a nuove prenotazioni online all´Asinara

PORTO TORRES - Un nuovo sistema di prenotazione digitale per l’Asinara per monitorare e analizzare importanti informazioni relative ai flussi turistici, migliorare la gestione del contributo di sbarco, semplificare le operazioni di controllo e la rendicontazione per gli operatori dei servizi di trasporto, ai fini di una accurata programmazione dello sviluppo dell’Isola. Si tratta della App “Heart of Sardinia”, operativa a partire dai prossimi giorni e presentata questa mattina nel Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, dall’assessore alla Programmazione Alessandro Carta e dall’assessora al Turismo Gian Simona Tortu alla presenza del sindaco Massimo Mulas e del Dirigente dell’Area Programmazione del Comune John Fois. I dettagli del nuovo strumento che permetterà di agevolare la raccolta dei dati, facilitando la rilevazione delle presenze da parte degli operatori e la gestione dei dati da parte del Comune, sono stati illustrati , dal referente del Servizio Sistemi informativi Roberto Mura e da Carlo Gaspa, Ceo della Eager S.r.l, azienda sassarese che ha elaborato la App su mandato dell’amministrazione. Presenti anche Gianluca Mureddu e Vittorio Gazale, rispettivamente Commissario Straordinario e Direttore dell’Ente Parco dell’Asinara.



L’applicazione automatizza tutte le fasi successive alla prenotazione, sollevando gli operatori del trasporto dall’onere di compilare manualmente i report sul numero di passeggeri. I dati richiesti dal Comune, infatti, verranno generati automaticamente e in tempo reale, attraverso un file Excel, potranno essere trasmessi al Centro Elaborazione Dati il quale li elaborerà anche a fini statistici. Le rilevazioni effettuate consentiranno inoltre di comprendere meglio il profilo dei visitatori dell’Isola e le loro preferenze in ambito turistico, fornendo elementi preziosi per pianificare le offerte e le attività promozionali. "Heart of Sardinia” potrà anche essere utilizzata come strumento di promozione del territorio, offrendo alle aziende locali l’opportunità di segnalare i propri servizi. Sarà sufficiente registrarsi gratuitamente e inserire le informazioni relative alla propria attività. A tutto ciò si aggiunge il fatto che in caso di emergenza o di necessità sarà possibile informare tramite l'app e segnalare alle forze dell'ordine il numero preciso di persone presenti sull'isola



Turisti e visitatori che intendono imbarcarsi sull’isola dell’Asinara potranno prenotarsi e segnalare la loro presenza accedendo al sito heartofsardinia.com oppure scaricando la App “Heart of Sardinia” sul proprio smartphone da Google Play o App Store. Sarà anche possibile effettuare la prenotazione al momento dell'imbarco in pochi secondi. Dopo aver selezionato “Asinara”, elencata come prima opzione tra i luoghi prenotabili, gli utenti potranno visualizzare una scheda dettagliata del luogo, contenente informazioni utili per i visitatori e la funzione di prenotazione. La procedura di prenotazione è semplificata e richiede solo l'indirizzo email, il numero di visitatori (con opzioni specifiche per "bambini", "lavoratori" e "residenti") e la data desiderata per la prenotazione. In caso di conferma della prenotazione, verrà generato un QR Code che il turista potrà scaricare immediatamente o recuperare in qualsiasi momento tramite la sezione "Recupera QR code" inserendo l'indirizzo email utilizzato per la prenotazione. Presente anche una sezione “Gestisci prenotazione” dove l’utente potrà cancellare o modificare le prenotazioni non ancora convalidate. L'operatore effettuerà la scansione del QR Code della prenotazione utilizzando la fotocamera di un dispositivo connesso a Internet. Ogni operatore avrà un account individuale sulla piattaforma dedicata alla gestione delle prenotazioni. Al momento è previsto il solo pagamento in contanti, previsto durante l'imbarco.



L’attivazione dello strumento rientra tra le politiche adottate dall’Amministrazione comunale per una gestione sempre più efficiente del contributo di sbarco, destinato a finanziare interventi mirati a migliorare la fruibilità dell’Isola. In particolare, il contributo viene impiegato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la salvaguardia ambientale, la realizzazione di iniziative turistiche e culturali, il potenziamento della mobilità e il decentramento della Polizia Locale sull’isola. L’utilizzo dell’applicazione sarà integrato nel regolamento che disciplina l'applicazione del contributo di sbarco per i passeggeri che sbarcano sull’Asinara tramite vettori autorizzati. L’importo del contributo è di 2,50 euro da ottobre a maggio e di 5,00 euro dal 1° giugno al 30 settembre. Sono esenti i residenti e nativi di Porto Torres, i lavoratori continuativi sull’isola (con apposita attestazione), i proprietari non residenti con immobili in regola, i disabili con invalidità uguale o superiore al 65%, i bambini fino a 6 anni, le scolaresche in gita con docenti accompagnatori.