Punta Giglio, l´ingresso è horror

ALGHERO - Poche parole per commentare lo scatto di denuncia inviato ad Alguer.it da un lettore sdegnato da tanto degrado in uno degli angoli più belli del territorio. Ecco come si trovano da molti giorni ormai i cassonetti dei rifiuti a Porto Conte, proprio all’ingresso del parco e del sentiero per Punta Giglio. «Una vergogna a cui nessuno pone rimedio, con buna pace della tanto declamata tutela ambientale». Tutt'intorno poi, cartacce e sporcizia di ogni genere fanno bella mostra di se. Commenti ALGHERO - Poche parole per commentare lo scatto di denuncia inviato adda un lettore sdegnato da tanto degrado in uno degli angoli più belli del territorio. Ecco come si trovano da molti giorni ormai i cassonetti dei rifiuti a Porto Conte, proprio all’ingresso del parco e del sentiero per Punta Giglio. «Una vergogna a cui nessuno pone rimedio, con buna pace della tanto declamata tutela ambientale». Tutt'intorno poi, cartacce e sporcizia di ogni genere fanno bella mostra di se.