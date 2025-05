Cor 12:14 Rifiuti, caos nell´agro: confronto a Villa Maria Pia Martedì 27 maggio (ore 17, Villa Maria Pia) si terrà un incontro-confronto con gli abitanti dell´agro, i comitati di borgata ed i responsabili dei consorzi delle strade vicinali al fine di trovare soluzioni per mitigare i problemi di raccolta registrati negli ultimi tempi nelle zone extraurbane



ALGHERO - E' programmato per martedì a Villa Maria Pia un primo incontro-confronto con gli abitanti dell'agro di Alghero, i comitati di borgata ed i responsabili dei consorzi delle strade vicinali al fine di trovare soluzioni per mitigare e migliorare, per quanto possibile, i problemi di raccolta rifiuti registrati negli ultimi tempi nelle zone extraurbane della città. La recente rimodulazione del calendario di raccolta infatti, per certi versi ha peggiorato il servizio andando semplicemente a diminuire la presenza dei contenitori per la raccolta delle frazioni. All'incontro convocato dal presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, è annunciata la presenza dell'assessore all'Ambiente Raniero Selva, del funzionario del servizio, Massimo Canu, del comandante della Polizia locale, Salvatore Masala, il comandante dei Barracelli Riccardo Paddeu ed il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas.



Nella foto: Pirisi e Mulas in Consiglio