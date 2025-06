S.A. 15:46 «Cade a teatro: ennesimo caso, urge sicurezza» Una cittadina algherese riporta l´attenzione sulla pericolosità delle scale nel teatro Civico di Alghero: serve una valutazione, da parte dei servizi preposti, delle condizioni di sicurezza strutturali



ALGHERO - Una cittadina algherese riporta l'attenzione sulla pericolosità delle scale nel teatro Civico di Alghero. «Nella giornata di ieri mia nipote è inciampata su un gradino, non adeguatamente segnalato, riportando una bruttissima distorsione alla caviglia. Qualche giorno fa è caduta anche un'amica di mia cognata, che, per sua fortuna, ha avuto come esito "solamente" una contusione al ginocchio. Questi due casi, e chissà quanti altri ancora di cui non se ne sa nulla, si aggiungono a quanto accaduto un paio di giorni fa a quel giovane precipitato giù dalle stesse scale, seppur a causa di un malore. E' appena il caso di ricordare il decesso di una donna nel 2017 in seguito a una caduta dalle scale del Teatro» si legge nella mail in cui la donna rivolge un appello agli enti competenti: «credo sia assolutamente improcrastinabile una valutazione, da parte dei servizi preposti, delle condizioni di sicurezza strutturali in cui versa il Teatro Comunale» conclude.