Mobilità: richiesta di 4 unità al Comune di Porto Torres

PORTO TORRES - Procedure di selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna. Il Comune di Porto Torres ha attivato le procedure di selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per un posto di istruttore direttivo tecnico, un posto di direttore amministrativo contabile, un posto di istruttore tecnico, un posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno e indeterminato.



