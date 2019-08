Condividi | Red 14:48 Domani sera, la scrittrice sarà ospite dello spazio all´aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare “Una casa tutta per lei”, la raccolta di racconti pubblicata da Golem edizioni, curato con Valeria Bianchi Mian Libri: Emma Fenu ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 30 agosto, alle 21, Emma Fenu sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare “Una casa tutta per lei”, la raccolta di racconti pubblicata da Golem edizioni, curato con Valeria Bianchi Mian. Con l'autrice, interverrà Maria Antonietta Macciocu.



La casa è il mondo. E’ fuori e dentro. E’ spazio, che contiene la gestazione del Se in cui i ricordi dell'uomo si stagliano come dipinti appesi alle pareti, tappezzando i luoghi di oggetti, immagini, angoli, odori, suoni. Prigioni dell’anima, che hanno segnato la pelle e sono segni che nessuna saponetta potrà mai cancellare.



La silloge raccoglie i racconti di donne (alcune scrittrici, altre semplici appassionate), nell’intento di far trasparire, nella pagina scritta, l’impulso che spinge al racconto orale, genuino e privo di artifizi. Tramite un susseguirsi di immagini ed incursioni nel mondo del ricordo, le autrici svelano i segreti di un’anima in cerca di se stessa, ventre mai sazio, che prende il nome di casa.



Nella foto: Emma Fenu Commenti ALGHERO – Domani, venerdì 30 agosto, alle 21, Emma Fenu sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, per presentare “Una casa tutta per lei”, la raccolta di racconti pubblicata da Golem edizioni, curato con Valeria Bianchi Mian. Con l'autrice, interverrà Maria Antonietta Macciocu.La casa è il mondo. E’ fuori e dentro. E’ spazio, che contiene la gestazione del Se in cui i ricordi dell'uomo si stagliano come dipinti appesi alle pareti, tappezzando i luoghi di oggetti, immagini, angoli, odori, suoni. Prigioni dell’anima, che hanno segnato la pelle e sono segni che nessuna saponetta potrà mai cancellare.La silloge raccoglie i racconti di donne (alcune scrittrici, altre semplici appassionate), nell’intento di far trasparire, nella pagina scritta, l’impulso che spinge al racconto orale, genuino e privo di artifizi. Tramite un susseguirsi di immagini ed incursioni nel mondo del ricordo, le autrici svelano i segreti di un’anima in cerca di se stessa, ventre mai sazio, che prende il nome di casa.Nella foto: Emma Fenu