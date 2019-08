Condividi | Red 10:07 La compagine di Alghero, impegnata nel campionato regionale di serie C1, esordirà sabato 28 settembre sul campo del Drillos team, a Padru. La regular season si concluderà sabato 25 aprile 2020, con la trasferta di Elmas Calcio a 5: ecco il calendario Futsal



ALGHERO – Reso noto il calendario del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5, che vede in lizza la Futsal Alghero. Il campionato prenderà il via sabato 28 settembre 2019 (con gli algheresi a Padru, nella tana del Drillos team) e si concluderà sabato 25 aprile 2020 (Futsal di scena ad Elmas).



Ecco il calendario della Futsal Alghero.

Girone d'andata:

28/9: Drillos team-Futsal

5/10: Futsal-San Sebastiano Ussana

12/10: Mediterranea-Futsal

19/10: Futsal-Cagliari Futsal

26/10: Futsal 4 mori-Futsal

2/11: Futsal-Domus Chia

9/11: Cus Cagliari-Futsal

16/11: Futsal-Athena

23/11: Futsal-Ce chi ciak

30/11: Delfino-Futsal

7/12: Futsal-Dym sport

14/12: Ales-Futsal

21/12: Futsal-Elmas



Girone di ritorno:

18/1: Futsal-Drillos team

25/1: San Sebastiano Ussana-Futsal

1/2: Futsal-Mediterranea

8/2: Cagliari futsal-Futsal

15/2: Futsal-Futsal 4 mori

22/2: Domus Chia-Futsal

29/2: Futsal-Cus Cagliari

7/3: Athena-Futsal

14/3: Ce chi ciak-Futsal

21/3: Futsal-Delfino

28/3: Dym sport-Futsal

18/4: Futsal-Ales

