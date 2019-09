Condividi | Cor 9:40 Avviata la liturgia degli spostamenti tra settori ed uffici nel Comune di Alghero. Tira e molla tra assessori e musi lunghi a Porta Terra e Sant´Anna. Assegnati i settori di competenza ai nuovi dirigenti di Alghero: Balzano alle Opere pubbliche e Fois all'Urbanistica Valzer dei dipendenti ad Alghero



Redistribuite nel frattempo le dirigenze a tempo dei settori Pianificazione del territorio e Sviluppo economico, e Sviluppo del territorio. Assegnate le deleghe a Giovanni Balzano (già in forza ad Alghero con l'ex sindaco Bruno) per il Verde, le Manutenzioni e le Opere pubbliche; a Michele Fois, invece, l'Edilizia privata, l'Urbanistica, il Suap ed il Commercio. ALGHERO - Tra avvii di nuove collaborazioni, via libera ad assunzioni e attivazioni di nuove dirigenze, in questi giorni nel Comune di Alghero, dove è ormai imminente l'arrivo del nuovo segretario generale [ LEGGI ], si assiste al cosiddetto: cambi di posizione e prospettive, spostamenti tra dipendenti, uffici e mansioni. E' la consolidata liturgia che segue alla formazione della nuova Giunta comunale, a cui il primo esecutivo Conoci non si sottrae.Un tira e molla che coinvolge molti assessorati e rischia di determinare un piccolo-grande terremoto nei vari settori della pubblica amministrazione algherese, tra scontenti e promossi. Non è difficile così riscontrare musi lunghi e crescenti preoccupazioni tanto a Porta Terra, quanto a Sant'Anna. Ma un'area pesante si respira perfino in via Mazzini, sede del Comando della Polizia Locale, dove i veleni degli ultimi tempi portano dritti in Procura, dove risulterebbe aperta un'indagine per presunte minacce sessiste a tre colleghe.Redistribuite nel frattempo le dirigenze a tempo dei settori Pianificazione del territorio e Sviluppo economico, e Sviluppo del territorio. Assegnate le deleghe a Giovanni Balzano (già in forza ad Alghero con l'ex sindaco Bruno) per il Verde, le Manutenzioni e le Opere pubbliche; a Michele Fois, invece, l'Edilizia privata, l'Urbanistica, iled il Commercio.