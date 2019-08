Condividi | Cor 18:00 Inizialmente la sua sarà una "reggenza", così come concordato tra i due enti. Lo schema di convenzione all´attenzione della competente commissione attende il via libera del Consiglio comunale algherese in programma mercoledì prossimo Pierino Arru ad Alghero: accordo in Provincia



ALGHERO - Sarà Pierino Arru (nella foto) il successore di Luca Canessa alla Segreteria generale del Comune di Alghero. Per l'esperto dirigente 66enne ancora in servizio presso la Provincia di Sassari si tratta di un ritorno, anche se non a tempo pieno. Inizialmente, la sua sarà infatti una "reggenza", così come concordato tra i due enti.



L'indiscrezione anticipata da qualche settimana dal Quotidiano di Alghero trova la conferma odierna da Porta Terra [



Il giorno prima, martedì, l'atto sarà all'attenzione dei componenti della I Commissione consiliare. Pierino Arru ha già ricoperto analogo incarico ad Alghero, oltreché nei comuni di Villanova Monteleone, Padria e Magomadas, prima di approdare a Sassari dove comunque manterrà l'attuale ruolo di vertice. Commenti ALGHERO - Sarà Pierino Arru () il successore di Luca Canessa alla Segreteria generale del Comune di Alghero. Per l'esperto dirigente 66enne ancora in servizio presso la Provincia di Sassari si tratta di un ritorno, anche se non a tempo pieno. Inizialmente, la sua sarà infatti una "reggenza", così come concordato tra i due enti.L'indiscrezione anticipata da qualche settimana daltrova la conferma odierna da Porta Terra [ LEGGI ]. Lo schema di convenzione di segreteria generale tra Provincia e Comune sarà così discusso e approvato in occasione del prossimo consiglio comunale fissato per la giornata del 4 settembre.Il giorno prima, martedì, l'atto sarà all'attenzione dei componenti della I Commissione consiliare. Pierino Arru ha già ricoperto analogo incarico ad Alghero, oltreché nei comuni di Villanova Monteleone, Padria e Magomadas, prima di approdare a Sassari dove comunque manterrà l'attuale ruolo di vertice.