Coinvolti nel progetto, oltre al Comune di Sassari, anche i Comuni di Castelsardo, Porto Torres, Sorso, Stintino, Valledoria e Sennori, tutti rientranti nella Rete metropolitana del Nord Sardegna Sassari: bando sportello linguistico



SASSARI - Pubblicato dal Comune di Sassari il nuovo bando per l'affidamento del servizio relativo al funzionamento dello sportello linguistico. L'affidamento riguarda anche il corso di formazione linguistica e le attività culturali di promozione linguistica in lingua sarda e sardo-turritano. Coinvolti nel progetto, infatti, oltre al Comune di Sassari, anche i Comuni di Castelsardo, Porto Torres, Sorso, Stintino, Valledoria e Sennori, tutti rientranti nella Rete metropolitana del Nord Sardegna. Le offerte possono essere presentate entro le 12 del 17 settembre.