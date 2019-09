Condividi | Red 20:11 Venerdì sera, nel giardino di Villa Mosca, l´associazione “Cultura al femminile” presenterà un incontro, nel corso del quale le scrittrici e studiose Alessandra Derriu ed Emma Fenu dialogheranno accompagnate da Marisa Castellini, presidente della locale Università delle tre età Ad Alghero, donne magiche in Sardegna



ALGHERO - Venerdì 6 settembre (alle 18.30), nel giardino di Villa Mosca, in Via Gramsci 17, ad Alghero, l'associazione “Cultura al femminile” presenterà l'incontro “Donne magiche in Sardegna”. Nel corso dell'incontro le scrittrici e studiose Alessandra Derriu ed Emma Fenu dialogheranno accompagnate da Marisa Castellini, presidente della locale Università delle tre età.



Prendendo spunto dalle loro pubblicazioni “Maura l’indovina di Orotelli” e “Le Dee del Miele”, nonché attingendo ai numerosi studi condotti nel corso degli ultimi anni, le autrici parleranno di magia e superstizione, di religiosità e devozione. Malocchio, riti per prevedere il futuro, preghiere ed orazioni, della capacità di vedere i morti ad uso terapeutico e divinatorio e della compresenza della morte nella vita.



Sarà un viaggio nel potere femminile negato nel corso del tempo. Un viaggio nelle tradizioni e nelle credenze antiche di secoli, che porterà i presenti ad analizzare l'evoluzione della figura femminile nella storia, dalla Dea alla Maga, dalla Profetessa alla Strega.



Nella foto: Alessandra Derriu ed Emma Fenu Commenti ALGHERO - Venerdì 6 settembre (alle 18.30), nel giardino di Villa Mosca, in Via Gramsci 17, ad Alghero, l'associazione “Cultura al femminile” presenterà l'incontro “Donne magiche in Sardegna”. Nel corso dell'incontro le scrittrici e studiose Alessandra Derriu ed Emma Fenu dialogheranno accompagnate da Marisa Castellini, presidente della locale Università delle tre età.Prendendo spunto dalle loro pubblicazioni “Maura l’indovina di Orotelli” e “Le Dee del Miele”, nonché attingendo ai numerosi studi condotti nel corso degli ultimi anni, le autrici parleranno di magia e superstizione, di religiosità e devozione. Malocchio, riti per prevedere il futuro, preghiere ed orazioni, della capacità di vedere i morti ad uso terapeutico e divinatorio e della compresenza della morte nella vita.Sarà un viaggio nel potere femminile negato nel corso del tempo. Un viaggio nelle tradizioni e nelle credenze antiche di secoli, che porterà i presenti ad analizzare l'evoluzione della figura femminile nella storia, dalla Dea alla Maga, dalla Profetessa alla Strega.Nella foto: Alessandra Derriu ed Emma Fenu