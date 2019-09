video Condividi | A.B. 12:55 Il Quotidiano di Alghero dedica una lunga intervista all´assessore al Turismo della città, delegato ai rapporti con la Fondazione Alghero, Marco Di Gangi. Parla dell´ex Paolo Sirena e dei conti. «Il tempo è maturo per mettere mano al nuovo Consiglio d'amministrazione» Dipendenti, Cda, eventi, direttore

Meta, tutto sulla cassaforte



ALGHERO - E' la cassaforte del Comune di Alghero e proprio sul controllo della Fondazione che in Riviera del corallo gestisce la Grotta di Nettuno e i siti turistici si annidano gli interessi maggiori dei partiti. Scongiurato il blocco delle attività con la proroga di tutti gli interinali e delle cooperative, «il tempo è maturo per mettere mano al nuovo Consiglio d'amministrazione».



Il Quotidiano di Alghero dedica una lunga intervista all'assessore al Turismo della città, delegato ai rapporti con la Fondazione Alghero. «C'è grande impegno e voglia di lavorare con determinazione» dice Marco Di Gangi che sottolinea l'esigenza di operare le scelte «con equilibrio per contemperare le diverse esigenze».



