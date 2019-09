video Condividi | S.O. 12:20 Via libera all´arrivo di Pierino Arru e risoluzione unanime sulla 4 Corsie, ma a prendere la scena è stato il composto attacco di Pietro Sartore contro le «false promesse» della Lega di Matteo Salvini e Michele Pais. Sul Quotidiano di Alghero le immagini integrali ed esclusive del Consiglio comunale andato in scena mercoledì 4 settembre ad Alghero L´Aula fa cartello per la 4 Corsie

Ritorno part-time per Arru



ALGHERO - A sferrare l'attacco alla Lega dell'ex vice-Premier Matteo Salvini e del presidente del Consiglio regionale sardo, Michele Pais, è il consigliere Pietro Sartore. «Ho voluto ricordare e sottolineare come sia facile fare vacue promesse in campagna elettorale e nei fatti, al contrario, scegliendo di mandare a casa il Governo e di chiedere nuove elezioni in autunno, mettere a forte rischio anche la sola possibilità di salvare le risorse per il completamento della strada» precisa, che ha alzato all'aula, incassando apprezzamento quasi unanime dei colleghi, il famoso "cartello-simbolo" dell'incompiuta.

Sulla necessità di completare la Sassari-Alghero con 4 Corsie, alla fine si è travata la quadra e tra maggioranza e opposizione c'è stata la firma di una unanime risoluzione. «Uno dei nostri grandi obiettivi, cioè quello di unire tutte le forze politiche e sociali, attorno a battaglie che riguardano lo sviluppo della nostra città e del territorio, ieri sera in Consiglio si è concretizzato. Tutti vogliamo il completamento dell'opera senza riduzioni di dimensione e percorsi» ha rimarcato il sindaco Mario Conoci.

Via libera anche all'arrivo del (nuovo) Segretario generale del Comune di Alghero a scavalco dalla Provincia di Sassari, il dr. Pierino Arru, a cui è andato l'apprezzamento pressoché unanime dell'intero consiglio. Sostituirà nei piani alti di Porta Terra per tre volte alla settimana il dr. Luca Canessa. Dibattito che invece si è infiammato sulla scelta attuata dall'Amministrazione di accontentarsi di un segretario part-time con la Provincia di Sassari. Di «soluzione tampone» ha parlato la consigliera comunale di Forza Italia, Tatiana Argiolas, nel tentativo di difendere la scelta.