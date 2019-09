Condividi | Red 12:16 La capogruppo del Movimento 5 stelle nel Consiglio comunale di Sassari Laura Useri ha indirizzato un´interrogazione sull´argomento al sindaco Gian Vittorio Campus ed al presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru Ponte Rosello: M5s chiede sicurezza



SASSARI - «Si chiede se siano previste soluzioni a breve termine e, in caso contrario, quali siano gli intendimenti dell'Amministrazione» in relazione alla messa in sicurezza del Ponte Rosello. Questo il fulcro dell'interrogazione presentata dalla capogruppo del Movimento 5 stelle nel Consiglio comunale di Sassari Laura Useri ed indirizzata al sindaco Gian Vittorio Campus ed al presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru.



Il capogruppo pentstellato ricorda come furono prospettate alcune soluzioni per la realizzazione di interventi sulla struttura. Inoltre, «nel caso le stesse non risultassero compatibili con i vincoli della Soprintendenza, si potrebbero considerare altre prosposte».



«Il 23 gennaio 2018 – prosegue Useri - fu illustrata, discussa e approvata a maggioranza del Consiglio comunale la mozione del consigliere Era su "Delibera di indirizzo per dare mandato a sindaco e Giunta per la realizzazione di opere di riqualificazione estetica, funzionale e con adeguate barriere di sicurezza della ringhiera del marciapiede del Ponte Rosello"». Ad oggi, però, «nessun intervento è stato effettuato per la realizzazione delle opere precedentemente illustrate, che sicuramente non serviranno a contrastare i mali dell'anima, ma almeno complicheranno i piani di chi continua a scegliere quel posto per abbandonare questo mondo».