Pesanti assenze questa mattina in occasione della riunione convocata da Christian Mulas a Palazzo Civico. Un solo componente della Commissione di maggioranza presente in aula ad Alghero. Grossi dubbi sui rapporti sempre più tesi all'interno del Centrodestra «Assenze pesanti, frizioni e sfiducia»



ALGHERO - Assenze pesanti questa mattina (lunedì) in maggioranza, in occasione della prima riunione della commissione Ambiente andata in scena a Palazzo Comunale per discutere della delicata situazione del sistema idrico-fognario della città di Alghero. Per i gruppi di Futuro Comune, Partito democratico, Per Alghero e Sinistra in Comune si tratta di una «falsa partenza».

Presente infatti, oltre al presidente Cristian Mulas, un unico componente effettivo della maggioranza, l'avv. Spano. Assenti tutti gli altri. «L'opposizione, dimostrando responsabilità e la disponibilità a dare il proprio contributo nell'esclusivo interesse della comunità, garantisce il raggiungimento del numero legale» sottolineano i consiglieri.

«Non vorremmo che le assenze di oggi fossero l'ennesimo segnale di frizioni interne alla maggioranza e un preciso segnale di sfiducia al presidente Mulas. Ci auguriamo di poter iniziare quanto prima a lavorare seriamente e con la necessaria continuità» conclude la nota dell'opposizione algherese.