Zona Sant´Anna: lunedì stop acqua

ALGHERO - Lunedì prossimo, 14 aprile, Abbanoa interviene in via Carbia per il collegamento alle nuove condotte realizzate. Le operazioni dovranno comportare l'interruzione dell'erogazione idrica nella zona sud della città e più precisamente in Viale Della Resistenza, Via Berlinguer, Via Carbia, Via Sant’Anna, Via Montserrat, Via Villafranca del Panades, Via Coros, Via Barxa, Via Tibidabo, Via Parc Guell, Via Lussu, Via Laconi, Via Mele, Via Atzeni, Via Nulauro, Via Sant’Imbenia, Via Addis, Via Asproni, Via Alziator, Via Dessanay, Via Zedda, Via Iotti, Via Borsellino, Via Pertini, Via Falcone, Via Liszt, Via Vivaldi, Via Mozart, Via Paganini. I lavori inizieranno alle 8:00 e si dovrebbero concludere alle 18:00. In ogni caso sarà cura di Abbanoa limitare le ore di interruzione qualora gli interventi vengano completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. «La prima acqua distribuita alla ripresa della erogazione - fa sapere l'Ente gestore del servizio idrico - potrebbe avere una transitoria torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte».