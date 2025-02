Cor 15:48 Rifiuti, forti malumori nel cantiere di Alghero Verso lo sciopero dei lavoratori Fiadel. Il segretario territoriale Stefano Delrio denuncia con amarezza un «atto vandalico e provocatorio compiuto dal direttore del cantiere di Alghero Ambiente». Acque sempre agitate in Riviera del Corallo



ALGHERO - Acque sempre particolarmente agitate nel cantiere di Alghero Ambiente, l'impresa che gestisce il servizio di nettezza urbana in Riviera del Corallo in regime di proroga (l'appalto risulta ampiamente scaduto). Il segretario territoriale della Fiadel, Stefano Delrio, denuncia con amarezza un atto vandalico e provocatorio subito nella serata del 15 febbraio «trovando la propria bacheca sindacale, situata accanto a quelle delle altre sigle presenti in cantiere, distrutta e spogliata del materiale sindacale destinato all'informazione dei lavoratori e tutte le comunicazioni R.S.U. FIADEL strappate dai luoghi di affissione».



Atto compiuto - afferma Delrio, per sua stessa ammissione agli Rsu dal direttore del cantiere di Alghero Ambiente. «Tale gesto di codardia è reso ancora più grave perché avvenuto dopo il recente incontro con i vertici aziendali che aveva lo scopo di portare tranquillità in cantiere, dopo gli ultimi anni di cattiva gestione del personale» ricorda il sindacalista.



Delrio e il portavoce degli Rsu Fiadel Giuseppe Raius tengono a precisare «che tali gesti non scalfiranno mai la volontà di portare avanti il proprio operato e le battaglie in difesa dei diritti dei lavoratori, anzi daranno ancora più motivazione per sconfiggere questi atti vessatori. Per tutte queste motivazioni - chiude la nota sindacale - pare opportuno convocare in settimana un'assemblea per gli iscritti Fiadel per valutare un'eventuale procedura di raffreddamento con ipotesi di sciopero per i recenti fatti accaduti».