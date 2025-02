S.A. 18:00 Venerdì chiusi gli uffici Asl di via Degli Orti Nella giornata di domani l’orario di apertura al pubblico degli uffici di via degli Orti ad Alghero subiranno una modifica nell’organizzazione delle attività a causa dell´interruzione dell´energia elettrica



ALGHERO – A causa dell’interruzione dell’energia elettrica segnalata da E-distribuzione, nella giornata di domani l’orario di apertura al pubblico degli uffici di via degli Orti ad Alghero subiranno una modifica nell’organizzazione delle attività. A causa dell’interruzione dell’energia elettrica annunciata dal gestore del servizio, il Distretto di Alghero comunica alla popolazione che nella giornata di domani, 14 febbraio 2025, l’attività di sportello garantita dagli uffici amministrativi del Distretto di via Degli Orti (come l’Ufficio Scelta e revoca del Medico, Cup, Cassa Ticket, gli

sportelli dell’Adi-Pua e della Protesica) dovrà terminare entro le ore 12.00.