S.A. 7:53 Uffici Comune e Secal oggi chiusi



ALGHERO - A causa di una interruzione dell'energia elettrica prevista per oggi, giovedì 17 aprile, dovuta a lavori sulla rete da eseguirsi nella giornata, gli uffici comunali di Sant'Anna, compresi quelli della Secal, resteranno chiusi al pubblico. Il black out riguarda esclusivamente il plesso di Sant'Anna, gli altri uffici del Comune dislocati in città non saranno interessati.