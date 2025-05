Cor 14:13 All’AiCS con la nutrizionista Rossella Chessa L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra attività fisica e alimentazione equilibrata, analizzando come la loro interazione possa migliorare le prestazioni sportive



SASSARI - Prendersi cura del proprio corpo per raggiungere un benessere psicofisico consapevole. Lunedì 5 maggio alle 10, il Piccolo Teatro AICS di Sassari in via Cedrino 3, ospiterà il convegno “Sport & Nutrizione – Potenziare il corpo con movimento e cibo”, promosso dal Comitato provinciale di Sassari dell’Associazione Italiana Cultura e Sport. L'incontro sarà condotto da Rossella Chessa, biologa nutrizionista, esperta in educazione alimentare e nutrizione applicata allo sport.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra attività fisica e alimentazione equilibrata, analizzando come la loro interazione possa migliorare le prestazioni sportive, favorire il recupero muscolare, prevenire infortuni e disturbi legati alla sedentarietà e sostenere il benessere psicofisico a ogni età. Verranno inoltre forniti consigli pratici e spunti utili per avvicinarsi a un’alimentazione sana, personalizzata e consapevole. I temi trattati saranno di particolare interesse per sportivi, operatori del benessere, studenti dei settori sanitari e chiunque desideri avvicinarsi a uno stile di vita più sano.



Il convegno è aperto al pubblico e rivolto in particolare ai corsisti dell’AICS FP che seguono i percorsi formativi per OSS, ASA e assistenti di studio medico, oltre che agli iscritti ai corsi di ginnastica posturale dell’ASD Fair Play. L’incontro si inserisce nel più ampio percorso di promozione della salute e dell’educazione alla prevenzione da sempre portato avanti dall’ AICS per un accesso collettivo alla cultura del benessere.



La relatrice, Rossella Chessa, è laureata in biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie, iscritta all’Ordine dei biologi della Sardegna e ha seguito numerosi seminari di aggiornamento, molti dei quali dedicati alla nutrizione sportiva. L’iniziativa sarà un’opportunità di formazione e sensibilizzazione, utile non solo a chi pratica sport, ma anche a chi desidera intraprendere un percorso di salute, prevenzione e crescita personale attraverso piccoli, ma fondamentali, cambiamenti quotidiani.