Trastevere legge, ultimo atto con la Nemapress Trastevere legge, alla sua terza edizione, sta diventando un appuntamento culturale nel quartiere di Roma forse più famoso per il turismo. Giovedì 8 maggio alle ore 17,30 ultimo appuntamento della Rassegna



ALGHERO - Giovedì 8 maggio alle ore 17,30 ultimo appuntamento della Rassegna “Trastevere legge” aperitivo con li scrittori della Nemapress edizioni. Sempre al Ristorante “Casa mia in Trastevere” (via della renella 88), sempre con la conduzione di Neria De Giovanni, direttora editoriale della Nemapress, si presenteranno due autori di successo: Francesco Agresti con il suo ultimo libro “Poesie d’amore”, in prima nazionale e Francesco Madonna, attore e regista, per la eccezionalmente con le poesie “Voglio essere folle”.



«Un’ora di conversazione con gli scrittori e la letture delle loro opere- commenta Neria De Giovanni- a volte non è sufficiente per saziare la curiosità del pubblico. Così spesso la piacevolezza dell’incontro prosegue presso la nostra sede, accanto al ristorante, in via del Politeama n.32. Considerando che il 7 maggio inizia il Conclave per l’elezione del nuovo Papa, magari avremo fumata bianca proprio l’8»!”, conclude Neria De Giovanni.