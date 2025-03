Cor 11:05 Nuoro: interventi nella rete idrica Disservizi per residenti e attività commerciali: Mercoledì 12 marzo 2025 saranno effettuati degli interventi di ingegnerizzazione della rete idrica in via Verdi



NUORO - Nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico che Abbanoa ha avviato a Nuoro, mercoledì 12 marzo 2025 saranno effettuati degli interventi di ingegnerizzazione della rete idrica in via Verdi con l’installazione di nuove apparecchiature per la distrettualizzazione delle condotte.



Per eseguire le operazioni si verificheranno cali di pressione e interruzioni dalle 9 alle 14 limitatamente alla via interessata. Le nuove apparecchiature consentono proprio di limitare le chiusure a zone più ristrette senza dover sospendere l’erogazione dai serbatoi cittadini.



Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.