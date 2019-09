Fondazione: nuovo Cda, Conoci ringrazia Cadeddu

video 9/9/2019 «Fogne, è il problema più grave». E Mulas richiama la maggioranza Si apre la discussione su uno dei problemi più delicati che la città di Alghero conosca, il sistema idrico-fognario. Ma la maggioranza consiliare avvia i lavori della V Commissione Ambiente con l´assenza di tre commissari su quattro e il Presidente, Christian Mulas, determinato ad affrontare le ataviche problematiche con fare risoluto e finalmente operativo, non la prende per niente bene e annuncia un immediato chiarimento in conferenza di capigruppo. Le interviste con Mulas e Ferrara (M5S). «Pronti a dare un importante contributo» precisa l´esponente Pentastellato.