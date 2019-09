Condividi | S.O. 13:05 Sarà la Discesa dei Candelieri ad aprire, domani 13 settembre, il viaggio della trasmissione Geo alla scoperta dell´immenso patrimonio culturale immateriale che vanta l´Italia, da conoscere, tutelare e valorizzare La Faradda protagonista di Geo su Rai3



SASSARI - Sarà la Discesa dei Candelieri ad aprire, domani 13 settembre, il viaggio della trasmissione Geo. Durante la trasmissione di Rai3, in diretta dalle 16, il rappresentante dell'Intergremio Salvatore Spada, lo storico Paolo Cau e l'etno-antropologa Chiara Solinas racconteranno la grande festa di Sassari dal punto di vista esperenziale, della storia e della tradizione, dei suoni e colori.



La rubrica, inserita nel format condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi e che andrà in onda verso le 17. Durerà circa mezz'ora e mostrerà la Discesa anche attraverso video e immagini che saranno commentate dagli ospiti in studio.



Durante la stagione televisiva, Geo farà tappa in tutto il territorio nazionale e ogni venerdì rivelerà lo stretto legame di ogni singolo luogo con i suoi abitanti, i mestieri, i prodotti della terra. Mostrando la ricchezza culturale italiana, riconosciuta patrimonio immateriale dall'Unesco ma non solo, e iniziando proprio dalla Faradda. Commenti SASSARI - Sarà la Discesa dei Candelieri ad aprire, domani 13 settembre, il viaggio della trasmissione Geo. Durante la trasmissione di Rai3, in diretta dalle 16, il rappresentante dell'Intergremio Salvatore Spada, lo storico Paolo Cau e l'etno-antropologa Chiara Solinas racconteranno la grande festa di Sassari dal punto di vista esperenziale, della storia e della tradizione, dei suoni e colori.La rubrica, inserita nel format condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi e che andrà in onda verso le 17. Durerà circa mezz'ora e mostrerà la Discesa anche attraverso video e immagini che saranno commentate dagli ospiti in studio.Durante la stagione televisiva, Geo farà tappa in tutto il territorio nazionale e ogni venerdì rivelerà lo stretto legame di ogni singolo luogo con i suoi abitanti, i mestieri, i prodotti della terra. Mostrando la ricchezza culturale italiana, riconosciuta patrimonio immateriale dall'Unesco ma non solo, e iniziando proprio dalla Faradda.