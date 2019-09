Condividi | Red 9:07 Con Mamatita festival Alghero si fa laboratorio per nuove ed originali forme d´arte. Nei prossimi fine settimana, il cartellone propone swing, kamishibai, racconti musicali e tango Mamatita festival è sperimentazione



ALGHERO - “Mamatita festival” invade le piazze, i giardini, gli spazi pubblici di Alghero. Il secondo fine settimana della kermesse allestita da Spazio T, per la direzione artistica di Chiara Murru, e dedicata all’arte di strada ed al circo contemporaneo, prosegue nella missione: fare della città un grande teatro a cielo aperto, prestandosi come strumento di rigenerazione urbana e di riaggregazione della comunità in nome della creatività e di ogni forma di espressione artistica. Quest’anno, si parte con la sperimentazione di arti nuove ed originali, che diventano occasione di partecipazione ed aggregazione attraverso i laboratori che hanno come epicentro l’ex caserma dei Carabinieri, in Via Simon, ma che si diffondono a macchia di leopardo tra il centro storico ed altri quartieri.



Grazie al supporto del Comune di Alghero, al finanziamento della Fondazione Alghero, al sostegno di alcuni sponsor privati ed alla partnership di Società Umanitaria e Sardegna teatro, Mamatita festival prevede per i prossimi week-end laboratori e performance. Domani, sabato 14 settembre, alle 16, il mercato civico ospiterà “Mamatita swing”, ossia tre ore di laboratorio al costo di 20euro che “Cagliari Lindy circus” dedica a “Lindy hop” e “Solo charleston”. Cagliari Lindy circus è una realtà che mettere in comunicazione con la scena italiana il giovanissimo movimento di appassionati sardi di Lindy hop e Swing dance attraverso occasioni di incontro con realtà affini, facendo della diffusione di queste discipline un veicolo di socializzazione e di scambio culturale. Alle 21. si replica la serata “Social dance” ad ingresso libero.



Domenica 15, si tornerà al Distretto con Giulia Izza e Barbara Ruggiu per il laboratorio “Kamishibai–Storie di carta”, che costa 5euro ed è dedicato a bambini dai cinque ai dieci anni d'età. Si replicherà lunedì 16, alle 16, nella biblioteca della Misericordia, in Via Giovanni XXIII. Domenica 15, alle 19, a Lo Teatrì di Via Manzoni 85, ci saranno le “Bambine ribelli”, spettacolo teatral-musicale con Angela Colombino e Chiara Murru. I posti sono limitati, l’ingresso costa 5euro. Venerdì 20, alle 21, a Porta Terra, ci sarà “Milonga illegal”, in collaborazione con “International meeting tango”. La fase laboratoriale si chiuderà domenica 22, alle 17, in Largo Guillot, nel quartiere di Sant’Agostino, con il laboratorio urbano di circo di Tricirco, con partecipazione gratuita. Commenti ALGHERO - “Mamatita festival” invade le piazze, i giardini, gli spazi pubblici di Alghero. Il secondo fine settimana della kermesse allestita da Spazio T, per la direzione artistica di Chiara Murru, e dedicata all’arte di strada ed al circo contemporaneo, prosegue nella missione: fare della città un grande teatro a cielo aperto, prestandosi come strumento di rigenerazione urbana e di riaggregazione della comunità in nome della creatività e di ogni forma di espressione artistica. Quest’anno, si parte con la sperimentazione di arti nuove ed originali, che diventano occasione di partecipazione ed aggregazione attraverso i laboratori che hanno come epicentro l’ex caserma dei Carabinieri, in Via Simon, ma che si diffondono a macchia di leopardo tra il centro storico ed altri quartieri.Grazie al supporto del Comune di Alghero, al finanziamento della Fondazione Alghero, al sostegno di alcuni sponsor privati ed alla partnership di Società Umanitaria e Sardegna teatro, Mamatita festival prevede per i prossimi week-end laboratori e performance. Domani, sabato 14 settembre, alle 16, il mercato civico ospiterà “Mamatita swing”, ossia tre ore di laboratorio al costo di 20euro che “Cagliari Lindy circus” dedica a “Lindy hop” e “Solo charleston”. Cagliari Lindy circus è una realtà che mettere in comunicazione con la scena italiana il giovanissimo movimento di appassionati sardi di Lindy hop e Swing dance attraverso occasioni di incontro con realtà affini, facendo della diffusione di queste discipline un veicolo di socializzazione e di scambio culturale. Alle 21. si replica la serata “Social dance” ad ingresso libero.Domenica 15, si tornerà al Distretto con Giulia Izza e Barbara Ruggiu per il laboratorio “Kamishibai–Storie di carta”, che costa 5euro ed è dedicato a bambini dai cinque ai dieci anni d'età. Si replicherà lunedì 16, alle 16, nella biblioteca della Misericordia, in Via Giovanni XXIII. Domenica 15, alle 19, a Lo Teatrì di Via Manzoni 85, ci saranno le “Bambine ribelli”, spettacolo teatral-musicale con Angela Colombino e Chiara Murru. I posti sono limitati, l’ingresso costa 5euro. Venerdì 20, alle 21, a Porta Terra, ci sarà “Milonga illegal”, in collaborazione con “International meeting tango”. La fase laboratoriale si chiuderà domenica 22, alle 17, in Largo Guillot, nel quartiere di Sant’Agostino, con il laboratorio urbano di circo di Tricirco, con partecipazione gratuita.