Ctm per la mobilità sostenibile

CAGLIARI - La Settimana europea della mobilità che, come tutti gli anni, si terrà da lunedì 16 a domenica 22 settembre, viene inaugurata da Ctm, con la presentazione di due nuovi autobus da 18metri sono l’inizio del rinnovamento della flotta Ctm. Si tratta di due autobus diesel Euro6, quindi a basso impatto ambientale ed andranno a sostituire i 18metri di vecchia generazione. I mezzi sono dotati di tutti i comfort, hanno la pedana manuale per le persone con disabilità, conteggio automatico dei passeggeri e hanno una capacità di trasporto di circa 154 persone. Entreranno in servizio sulla linea 9 entro lunedì, con l’inizio del servizio scolastico, ed agevoleranno la mobilità sia degli studenti, sia dei lavoratori dei Comuni di Decimomannu, Assemini ed Elmas.



Martedì 17, a partire dalle 9.30, nella sala polifunzionale di Monteclaro approderà a Cagliari l’organizzazione del “Mobility innovation tour”. Il Mit è un format che organizza una serie di convegni itineranti in Italia che ha come tema l’eccellenza del trasporto pubblico. Cagliari è stata scelta, come la città di eccellenza del trasporto pubblico elettrico per essere stata la prima città italiana ed una delle prime in Europa, ad adottare filobus full-electric con opportunity charging. Con l’espressione “Opportunity charging” si intende un sistema di ricarica rapida per autobus o filobus elettrici che ricarica le batterie lungo strada in pochi minuti. Esempi di questo sistema si trovano nella stazione di ricarica del Poetto al capolinea dei filobus della linea 5Zeus ed in Viale Trieste.



Nell’ambito del Mit, si terrà il convegno dal titolo “Efficienza, qualità, ambiente: come cambia il Tpl” che ospiterà l'Uitp di Bruxelles, l’Associazione internazionale del trasporto pubblico e rappresentanti di Atm Milano e TPer Emilia-Romagna. Inoltre, interverrà un rappresentante dell’Agenzia della mobilità di Amsterdam. Il tema trattato sarà il futuro della mobilità elettrica in Italia ed in Europa. «Durante tutta la Settimana europea della mobilità sostenibile – dichiara il presidente di Ctm Roberto Porrà - a bordo dei mezzi Ctm proporremo eventi speciali che si inseriscono in un programma di incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico sostenibile. I bus diventano un luogo di aggregazione sociale, un luogo dove è possibile leggere ed assistere a performance artistiche e musicali, un luogo dove tutti, anziani e bambini hanno il piacere di stare e condividere un viaggio».



