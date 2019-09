video Condividi | Cor 10:15 Nel momento più delicato per il controllo dell´ente Conoci e Di Gangi chiariscono la situazione delle casse in Fondazione Alghero: più di un milione sul conto corrente, per la gran parte impegnato per spese, manifestazioni ed eventi già realizzati «In cassa 1 milione, nessun buco»



ALGHERO - L'indiretta smentita alla «disastrosa situazione» disegnata nei giorni scorsi da Forza Italia circa le casse della Fondazione Alghero arriva da chi meno te lo aspetti, e nel momento più delicato per il controllo dell'ente. Parole chiare e semplici quelle di Conoci e Di Gangi, che con grande senso delle istituzioni svestono i panni della propaganda e chiariscono una volta di più la reale situazione economico-contabile della cassaforte del Comune.



«Non c'è nessun disastro e la Meta certamente non va a picco». In cassa più di 1 milione di euro, a cui andranno aggiunti gli incassi delle Grotte di Nettuno fino a metà ottobre, la maggior parte dei quali (circa il 90%) già impegnati per manifestazioni realizzate tra il 2018 e lo stesso 2019.



«Rimane ben poco da spendere per il 2019» sottolineano sindaco e assessore che si dicono sorpresi per i 525mila euro investiti per l'ultima edizione di "Mes que un Mes". Il presidente Massimo Cadeddu al loro fianco, che incassa ancora una volta i ringraziamenti pubblici per l'operato, sottolinea come sia mission della Fondazione spendere i soldi in promozione della città ed eventi.