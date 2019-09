video Condividi | Cor 18:46 Volontariato, Alghero è solidale



Grande partecipazione sabato sera per la "Festa delle associazioni di Volontariato Algheresi". L´obbiettivo far conoscere ai cittadini di tutte le risorse che il vasto mondo del volontariato dispone al servizio di tutti gli abitanti del territorio. Applausi per i 20 anni di Sardegna Solidale