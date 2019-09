video Condividi | Cor 13:05 «Il Parco va valorizzato e aperto agli algheresi, perchè fino ad oggi non lo conoscono» e sul nuovo Consiglio d´Amministrazione Christian Mulas parla di cambio imminente: «il sindaco sta valutando gli equilibri». Le immagini Irrompe il Parco: Mariani saluta, Mulas incalza



ALGHERO - Debutto in Comune ad Alghero per il Parco Regionale di Porto Conte. «Tre anni molto intensi», poi il ringraziamento per l'invito e per il lavoro fin qui realizzato: queste le prime parole del direttore Mariano Mariani.



Poi sottolinea quanto sia fondamentale - aldilà delle appartenenze politiche - che il parco possa avere uno stretto rapporto con l'Amministrazione comunale. «E questa non è una cosa scontata, va costruita nel tempo» precisa Mariani.



«Il Parco va valorizzato e aperto agli algheresi, perchè fino ad oggi non lo conoscono» rimarca il presidente della Commissione Ambiente del comune, Christian Mulas che sottolinea l'importanza dell'ente per il territorio. E sul nuovo consiglio d'Amministrazione conferma le interlocuzioni in corso tra le forze politiche di maggioranza: il sindaco sta valutando gli equilibri».