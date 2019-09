Condividi | A.B. 12:03 La compagine algherese ha iniziato la preparazione atletica in vista della stagione 2019/20. Tra riconferme e nomi nuovi, si lavora per farsi trovare al meglio ai nastri di partenza del campionato, in un girone che si preannuncia impegnativo Rugby: riparte l´Amatori Alghero



ALGHERO - Con l’inizio della preparazione atletica, martedì, si è aperta ufficialmente la stagione 2019/20 dell’Amatori Alghero. A seguire la prima squadra, il preparatore atletico Gianni Madeddu con Steve Bortolussi, chiamato a guidare la squadra. Sul campo di Maria Pia si respira di nuovo aria “ovale”. Sarà una preparazione lunga e dura, in vista dell’inizio del nuovo campionato di serie A, che prenderà il via domenica 20 ottobre, quando l’Alghero esordirà in casa contro il Cus Ad Maiora Torino. Un girone, quello 1, difficile, con squadre blasonate ed altre che vogliono cercare di ottenere il miglior risultato in questa nuova annata sportiva. Tra queste, il Parabiago, il Pro Recco ed il Biella, solo per citarne alcune.



Guardando alla squadra algherese, questa è stata affidata a Bortulussi, con il quale sta collaborando anche Thomas Lapeyre, giocatore francese di seconda-terza linea. Ma ci sono altri nomi nuovi che vanno ad aggiungersi ai giocatori già presenti la scorsa stagione nella rosa. Ovviamente, si parte dall’esperienza di Paco e Pesapane, passando per lo “zoccolo duro” dei tanti algheresi in rosa, come Spirito, Serra, Delrio, Madeddu, Gabbi, Bombagi, Ilie e dall’ormai “algherese d’adozione” Ousmann e dalle riconferme di Ceglia, Sciacca, Micheli e Stefani, tra gli altri. Per quanto riguarda i nomi nuovi, si tratta del mediano di mischia argentino Federico Michel (ex Amatori Capoterra), del tre quarti Jason Alegiani (proveniente da Roma), il pilone Gabriele Macchioni (da Orvieto) e l’altro mediano di mischia Gianluca Catania (in arrivo da Napoli).



Intanto, la società presieduta da Franco Badessi, con i suoi vice Alessandro Pesapane e Massimo Macioccu, il direttore sportivo Ignazio Zito ed il team manager Ignazio Marinaro, lavora su più fronti per mettere a punto la situazione. Squadra a lavoro, dunque, per cercare di farsi trovare pronta ai nastri di partenza di una stagione che si preannuncia tutt'altro che facile. Intanto, al lavoro anche le giovanili, agli ordini di Roberto Palomba, che hanno passato un'estate all'insegna dell'attività sportiva.