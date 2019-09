Condividi | Red 11:03 Domani sera, l´autore sarà ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare il suo romanzo, edito da Nemapress. Nell´occasione, dialogheranno con lui Neria De Giovanni e Massimiliano Fois Nessuna come lei: Balbina ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 20 settembre, alle 19.30, Marco Balbina sarà ad Alghero, ospite della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare il romanzo “Nessuna come lei”, edito da Nemapress. Si tratta di uno splendido ritratto generazionale, con un pizzico di giallo, tra la Cagliari di Gigi Riva, la Porto Torres della tragica parabola della Sir e la Alghero contemporanea.



Nell'occasione, dialogheranno con l'autore Neria De Giovanni e Massimiliano Fois. Il 63enne cagliaritano Balbina ha pubblicato la raccolta di poesie “Vae Victis”.



Nell'occasione, dialogheranno con l'autore Neria De Giovanni e Massimiliano Fois. Il 63enne cagliaritano Balbina ha pubblicato la raccolta di poesie "Vae Victis".



Ha collaborato con il periodico "Alghero cronache", pubblicando a puntate una "Storia della poesia sarda". E' stato collaboratore dell'Associazione politica-culturale "Aprile". Recentemente, ha pubblicato per la rivista "Sesuja" il saggio breve "Il tradimento dei chierici 2.0".