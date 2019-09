Condividi | Cor 17:35 «Sartore si sveglia dopo cinque anni e scopre il degrado di Piazza dei Mercati». L'Assessore Antonello Peru replica al consigliere comunale e nel frattempo manda a raccogliere le cataste di rifiuti presenti nel parcheggio di Alghero «Multipiano mai pulito, ben svegliato Sartore»



ALGHERO - Le cataste di rifiuti presenti nel multipiano riaccendono lo scontro politico ma infiammano tutti consiglieri, convinti che non si possa soprassedere ancora su tanta incuria. Perù ha però le idee molto chiare: Lo stato di degrado e di abbandono in cui versa l’area di sosta è causato da due fattori. «Il mancato affidamento del servizio di pulizia alla Ciclat ed il contemporaneo mancato affidamento del medesimo compito alla società In House che deve esclusivamente vigilare all’esterno della struttura». All'indomani delle puntualizzazioni pubblicate su Alguer.it [



Antonello Peru ricorda come «i fatti siano ben noti alla precedente Amministrazione in quanto i contratti di affidamento e di appalto sono stati redatti e sottoscritti proprio da chi, oggi, lamenta una situazione disastrosa che ha contribuito a realizzare. Ma vi è di più - aggiunge smentendo Sartore - in quanto non corrisponde al vero che il multipiano non è stato pulito a partire dal mese di giugno perché questa attività non è stata mai svolta dalla precedente amministrazione. Il multipiano, invero, non è mai stato interessato da interventi di pulizia negli ultimi cinque anni. Certo è che, il consigliere Sartore, qualora fosse stato presente alla seduta della commissione in oggetto, non sarebbe incorso in questo scivolone che, probabilmente, ha origini più remote, risalenti alla precedente seduta del consiglio comunale».



Infatti in quella circostanza, alla richiesta del Consigliere Sartore di posizionare le telecamere nella Piazza dei Mercati, si badi bene, non all’interno del multipiano, per risolvere il problema della delinquenza e dello spaccio nella zona, l’Assessore Peru, sosteneva che la soluzione prospettata non dava certezza ma poteva solo fungere da deterrente. Infatti le azioni illecite si sarebbero spostate altrove creando situazioni di degrado in zone che, fino a quel momento, non ne erano interessate. Inoltre l’Assessore Peru, ribadiva la necessità di dare sicurezza e decoro ai giardini pubblici, con sistemi di videosorveglianza e sistemazione dei giochi per i bambini ed un loro eventuale implemento ancor prima di interessare quella piazza. Nell’occasione veniva inoltre evidenziato che il fenomeno che caratterizzava la Piazza dei Mercati andava risolto con altri strumenti di inclusione sociale e tutela dei giovani, non solo con quelli repressivi.



«Ci si chiede, fin d’ora - afferma l’Assessore - come sia possibile che il consigliere Sartore, che pure non risiede lontano dal sito, si accorga ora del problema del degrado del multipiano in piazza dei Mercati, assumendo posizioni mediatiche forti dopo cinque anni di silenzio. A dire il vero, il Consigliere Sartore si è preoccupato, e molto, di tenere lontano dalla zona il posizionamento di una ecoisola per il conferimento dei rifiuti differenziati». «Posto che la situazione disastrosa è la conseguenza di un comportamento di assoluta indifferenza della precedente Amministrazione, occorre dare un segnale di svolta ed una soluzione ai nostri concittadini» conclude. Intanto oggi - conclude la nota da Porta Terra - di concerto con l’Assessore Montis, si è provveduto a ritirare i rifiuti nell’ambito di una programmazione già avviata, mentre l’Assessore Peru si sta coordinando con l’Assessore Caria del servizio Demanio e Bilancio al fine di trovare una soluzione di continuità con l’intervento appena realizzato che permetta di ridare decoro e sicurezza a tutta la Piazza dei Mercati.



Nella foto: l'assessore Antonello Peru in occasione della Commissione consiliare Commenti ALGHERO - Le cataste di rifiuti presenti nel multipiano riaccendono lo scontro politico ma infiammano tutti consiglieri, convinti che non si possa soprassedere ancora su tanta incuria. Perù ha però le idee molto chiare: Lo stato di degrado e di abbandono in cui versa l’area di sosta è causato da due fattori. «Il mancato affidamento del servizio di pulizia allaed il contemporaneo mancato affidamento del medesimo compito alla societàche deve esclusivamente vigilare all’esterno della struttura». All'indomani delle puntualizzazioni pubblicate su GUARDA ] l’Assessore alle Manutenzioni del Comune di Alghero interviene ancora sull'indecorosa situazione in cui versa Piazza dei Mercati e, ancor prima di ribattere agli attacchi del consigliere Pietro Sartore [ GUARDA ], rimarca quella che è la sua opinione.Antonello Peru ricorda come «i fatti siano ben noti alla precedente Amministrazione in quanto i contratti di affidamento e di appalto sono stati redatti e sottoscritti proprio da chi, oggi, lamenta una situazione disastrosa che ha contribuito a realizzare. Ma vi è di più - aggiunge smentendo Sartore - in quanto non corrisponde al vero che il multipiano non è stato pulito a partire dal mese di giugno perché questa attività non è stata mai svolta dalla precedente amministrazione. Il multipiano, invero, non è mai stato interessato da interventi di pulizia negli ultimi cinque anni. Certo è che, il consigliere Sartore, qualora fosse stato presente alla seduta della commissione in oggetto, non sarebbe incorso in questo scivolone che, probabilmente, ha origini più remote, risalenti alla precedente seduta del consiglio comunale».Infatti in quella circostanza, alla richiesta del Consigliere Sartore di posizionare le telecamere nella Piazza dei Mercati, si badi bene, non all’interno del multipiano, per risolvere il problema della delinquenza e dello spaccio nella zona, l’Assessore Peru, sosteneva che la soluzione prospettata non dava certezza ma poteva solo fungere da deterrente. Infatti le azioni illecite si sarebbero spostate altrove creando situazioni di degrado in zone che, fino a quel momento, non ne erano interessate. Inoltre l’Assessore Peru, ribadiva la necessità di dare sicurezza e decoro ai giardini pubblici, con sistemi di videosorveglianza e sistemazione dei giochi per i bambini ed un loro eventuale implemento ancor prima di interessare quella piazza. Nell’occasione veniva inoltre evidenziato che il fenomeno che caratterizzava la Piazza dei Mercati andava risolto con altri strumenti di inclusione sociale e tutela dei giovani, non solo con quelli repressivi.«Ci si chiede, fin d’ora - afferma l’Assessore - come sia possibile che il consigliere Sartore, che pure non risiede lontano dal sito, si accorga ora del problema del degrado del multipiano in piazza dei Mercati, assumendo posizioni mediatiche forti dopo cinque anni di silenzio. A dire il vero, il Consigliere Sartore si è preoccupato, e molto, di tenere lontano dalla zona il posizionamento di una ecoisola per il conferimento dei rifiuti differenziati». «Posto che la situazione disastrosa è la conseguenza di un comportamento di assoluta indifferenza della precedente Amministrazione, occorre dare un segnale di svolta ed una soluzione ai nostri concittadini» conclude. Intanto oggi - conclude la nota da Porta Terra - di concerto con l’Assessore Montis, si è provveduto a ritirare i rifiuti nell’ambito di una programmazione già avviata, mentre l’Assessore Peru si sta coordinando con l’Assessore Caria del servizio Demanio e Bilancio al fine di trovare una soluzione di continuità con l’intervento appena realizzato che permetta di ridare decoro e sicurezza a tutta la Piazza dei Mercati.Nella foto: l'assessore Antonello Peru in occasione della Commissione consiliare