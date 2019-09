Condividi | Red 20:17 Arrestati dalla Polizia un 63enne agricoltore di San Teodoro ed otto persone, di età compresa tra i ventisette ed i quarantatre anni, originari di Orgosolo, Loculi, Girasole Talanam Triei e Lotzorai Marijuana: 9 arresti a San Teodoro e Girasole



NUORO - Nell’ambito di numerosi servizi predisposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci per contrastare la coltivazione e produzione di stupefacente del tipo canapa indiana, sono stati predisposti dalla Squadra Mobile e dai Commissariati di Pubblica sicurezza di Lanusei e di Tortolì, pattuglie con il compito di controllare le numerose aree agricole. Nel corso di questi servizi, la Mobile ha sequestrato a San Teodoro, in località Ospola, una piantagione composta da 522 piante di marijuana e denunciato all’Autorità giudiziaria un 63enne agricoltore di San Teodoro, ritenuto responsabile dell’illecita coltivazione.



Le piante sequestrate, di ottima qualità, avrebbero prodotto ciascuna dai 400 ai 500grammi di droga e, complessivamente, almeno 200chilogrammi di marijuana, che venduti all’ingrosso sull'illecito mercato avrebbero fruttato circa 400mila euro. Nelle stesse attività, i Commissariati di Pubblica sicurezza di Tortolì e di Lanusei, ieri mattina (mercoledì), hanno sequestrato una piantagione di marijuana composta da 613 piante nelle campagne di Girasole.



