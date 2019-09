Condividi | Red 21:29 Una turista di origine polacca, molto preoccupata, ha segnalato che il marito 60enne era uscito per una nuotata dalla Quinta spiaggia e non era più tornato. Pronto l´intervento della Guardia costiera Golfo Aranci: ritrovato bagnante disperso



GOLFO ARANCI - Interventi di fine estate a tutela dei bagnanti e dei diportisti per gli uomini dell’Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa. Oggi (giovedì), verso le 17.30, una turista di origine polacca, molto preoccupata, ha segnalato come il marito 60enne fosse uscito per una nuotata dalla Quinta spiaggia di Golfo Aranci e non fosse ancora tornato.



Subito, la Sala Operativa della Guardia costiera ha assunto il coordinamento delle ricerche, inviando la motovedetta Sar Cp894 della Capitaneria di porto di Olbia e tre mezzi privati dei diving locali e dei pontili di Golfo Aranci. Via terra, sono state inviate due pattuglie per la ricerca sulle spiagge limitrofe. In Quinta spiaggia, è intervenuta anche una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri, cui era giunta la prima segnalazione. Fortunatamente, dopo circa un’ora di ricerche, l'uomo è tornato in spiaggia, stanco, ma in buono stato di salute. Infatti, dopo aver nuotato fino alla Seconda spiaggia, il 60enne era uscito dall’acqua, decidendo di ritornare a piedi.



