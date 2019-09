Condividi | Cor 9:08 Domande entro settembre: alle famiglie residenti nell’agro sarà destinato un contributo fino a 1200 euro all’anno in sostituzione del servizio scuolabus. Documentazione sul sito istituzionale dell´ente ed in municipio Trasporto scolastico: contributi a Porto Torres



PORTO TORRES – Via ai rimborsi spese per il servizio di trasporto scolastico destinati agli studenti residenti iscritti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Porto Torres, in sostituzione del servizio di scuolabus. Le domande potranno essere presentate sino a lunedì 30 settembre.



Il contributo è destinato agli alunni residenti a non meno di due chilometri dalla scuola più vicina e sarà concesso alle famiglie con un reddito Isee non superiore ai 10 mila euro; l’ammontare del contributo sarà determinato in basi ai giorni effettivi di frequenza e sulla base di tre fasce economiche. Il contributo comunale in ogni caso non potrà essere superiore ai 1.200 euro all’anno per famiglia.



I rimborsi saranno trimestrali: le famiglie dovranno presentare la relativa domanda al protocollo del Comune entro la prima settimana del mese successivo alla conclusione del trimestre, quindi a dicembre, a marzo e a luglio. Per poter beneficiare del contributo sarà necessario presentare un'apposita istanza al servizio Pubblica istruzione entro il mese di settembre di ogni anno con allegata certificazione Isee in corso di validità. Per l'anno 2019 saranno accettate domande sino a lunedì 30 settembre.