Flussio, in fiamme 8ettari di pascolo

FLUSSIO – Un incendio è divampato nelle campagne di Flussio, in località Sa Pontiggia, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, di Bosa e di Fenosu. Da Alghero, è decollato anche un canadair a supporto dei mezzi aerei e delle squadre a terra.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bosa della Forestale, coadiuvata dagli elitrasportati e da quattro squadre di Forestas di Bosa, di Cuglieri e di Tresnuraghes. Ed ancora, dai Barracelli di Bosa, di Modolo, di Suni e di Tresnuraghes, e dai Vigili del fuoco di Mcomer.



L’incendio ha interessato una superficie di circa 8ettari di pascolo nudo e macchia mediterranea degradata e si è propagato sui rovi in prossimità dei muretti a secco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.28.



