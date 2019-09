Condividi | Red 9:23 Venerdì sera, nel Chiostro di San Francesco, ad Alghero, è in programma la presentazione del volume scritto da Nino Monti e Mario Consorte, edito da Carlo Delfino. La presentazione, a cura di Pasquale Porcu, vedrà la partecipazione degli autori e dell´editore In vino veritas: la storia di Sella&Mosca in un libro



ALGHERO - Venerdì 27 settembre, alle 18.30, nel Chiostro di San Francesco, ad Alghero, è in programma la presentazione del volume scritto da Nino Monti e Mario Consorte, edito da Carlo Delfino. La presentazione, a cura di Pasquale Porcu, vedrà la partecipazione degli autori e dell'editore.



La presenza della Sella&Mosca, a partire dalla fine del 1800, ha costituito per il territorio algherese un'importante realtà socio-economica ed una grande opportunità per la comunità locale che, in un rapporto osmotico, si è identificata come parte integrante della sua storia e dei suoi successi. Una storia narrata da Monti e Consorte, che hanno vissuto, negli ultimi cinquant'anni, un ruolo di autonomia e di responsabilità, con il valore di testimonianza di un impegno collettivo per la continua crescita dell'azienda ed il mantenimento della sua posizione di leader che si è conquistata nel tempo.



Il libro parte dai fondatori (tra il 1899 ed il 1961), per arrivare ai successori (1961-2018). Spazio ad approfondimenti, memorie di persone, fatti ed eventi aziendali. Viene raccontato come Italo Borgioli affrontò una pericolosa protesta popolare algherese e poi si va tra le emozioni e le impressioni di Mario Consorte, «un giovane che arriva ad Alghero per la sua prima esperienza di lavoro». Focus sul "recupero del centro storico Sella&Mosca. Uno straordinario intervento di archeologica industriale" e sulle celebrazioni per il 90esimo anno di Sella&Mosca. Ed ancora, il 48esimo Congresso nazionale dell'Associazione enologi italiani e la visita in azienda. Le campagne, le storia e le aree museali, fino al passaggio dal Nasco al mirto, lungo 150 anni.