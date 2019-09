Condividi | Red 17:27 Al via in città le rilevazioni Istat per il nuovo censimento 2019. Le famiglie potranno compilare i questionari via web, Per la prima volta, l’Istituto nazionale di statistica effettuerà la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale Alghero: censimento Istat al via



ALGHERO - Partirà ad ottobre la seconda rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istituto nazionale di statistica. Dal 2018, il censimento è organizzato in modo diverso dal passato: ogni anno, partecipano gruppi di cittadini individuati con criterio casuale tra le famiglie residenti nei Comuni che fanno parte del campione. Per la prima volta, l’Istat effettuerà la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente di rilasciare informazioni continue e tempestive sulle principali caratteristiche socio-economiche del Paese.



Il nuovo censimento prevede diverse innovazioni apportate dall'Istat: abolizione della carta: non esistono più i questionari cartacei, ma la rilevazione viene interamente svolta con supporti informatici; infatti le famiglie possono compilare il questionario via web in completa autonomia, oppure aspettare i rilevatori o recarsi presso l'Ufficio comunale di censimento per essere intervistati dagli operatori dotati di tablet connessi ad internet; doppia strategia di campionamento: l'Istat ha estratto, da una parte, una lista di indirizzi e, dall'altra, una lista di famiglie. Nel primo caso (indagine areale), i rilevatori devono verificare gli indirizzi e censire tutte le famiglie abitualmente dimoranti in tali indirizzi. Nel secondo caso (indagine da lista), le famiglie hanno ricevuto una lettera direttamente dall'Istat con le credenziali per compilare il questionario via web, ma possono anche recarsi presso l'Ufficio comunale di censimento, oppure aspettare la visita di un rilevatore; calendario con scadenze serrate: l'intera rilevazione censuaria è suddivisa in diverse fasi, ognuna con delle scadenze precise, e conclusione finale entro Natale.



Per tutte le informazioni, si può contattare il numero verde Istat 800/188802 attivo tutti i giorni da martedì 1 ottobre a venerdì 20 dicembre, dalle 9 alle 21, o telefonando all'Ufficio comunale di censimento, al numero 079/9978614. Per assistenza, e per la compilazione del questionario, i cittadini possono rivolgersi all'Ufficio comunale di censimento, in Via Catalogna 52 e 52/a: il lunedì, dalle 9 alle 13; il martedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30; il mercoledì, dalle 9 alle 13; il giovedì, dalle 9 alle 13; il venerdì, dalle 9 alle 13.