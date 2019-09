video Condividi | Antonio Burruni 19:06 Anche quest´anno, al Tennis club Alghero, oltre cento giocatori provenienti da sedici Nazioni si contenderanno lo scettro per il 20esimo Uniqlo Sardinia Open Trofeo Tavoni. Il torneo è in programma da martedì 1 a sabato 5 ottobre Wheelchair tennis, è il 20° Sardinia open



ALGHERO - Anche quest'anno, al Tennis club Alghero, oltre cento giocatori provenienti da sedici Nazioni si contenderanno lo scettro per il 20esimo Uniqlo Sardinia Open Trofeo Tavoni. Il torneo è in programma da martedì 1 a sabato 5 ottobre.



Presente illustrissime sul greenset algherese. con la grande sorpresa del rientro alle gare, dopo tre anni di inattività, della vincitrice delle ultime Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016 (sia in singolare, sia in doppio), l'olandese Jiske Griffioen. L'olandese ha scelto Alghero per il rientro alle gare, comunicando ad Alberto Corradi che voleva ricominciare a gareggiare in uno dei tornei più belli del mondo, nella città di Alghero ed in Sardegna, che lei ama e che l'ha vista vincitrice già tre volte (nel 2008, nel 2010 e nel 2014). A contenderle la vittoria, la giapponese Yui Kamiji (vincitrice qui nel 2015) e la vincitrice di Wimbledon Aniek Van Koot (finalista ad Alghero contro l'asiatica).



Nel torneo maschile. parte da favorito nel contendere lo scettro al campione uscente Stephane Houdet (vincente a Maria Pia per sei volte, nel 2007, nel 2013 e, consecutivamente, nelle ultime quattro edizioni; oltre che finalista nel 2008, nel 2011 e nel 2014) il britannico Alfie Hewett, vincitore dei recenti UsOpen. Altri sicuri protagonisti saranno il vincitore delle ultime Paralimpiadi di Rio, il britannico Gordon Reid (finalista qui lo scorso anno), i giovani spagnoli Martin De La Puente e Daniel Caverzaschi, il belga Jef Vandorpe ed il nipponico Takuya Miki.



Nel tabellone quad, sicuri protagonisti saranno i due TopTen olandesi Niels Vink (classe 2002) e Sam Schoreder, che contenderanno il titolo al britannico Andy Lapthorne, numero 2 del mondo e vincitore del Sardinia Open 2011 e 2018. Saranno ventidue gli atleti Italiani in gara con, in testa, la squadra sarda, vincitrice di tutti i titoli Italiani (sia singolare, sia doppio), capeggiata da Luca Arca, Marianna Lauro, Angelo Romano, Maria Paola Tolu e Giovanni Pilia.

Le partite del 20° Uniqlo Sardinia Open Trofeo Tavoni saranno trasmesse in diretta streaming, venerdì 4 e sabato 5 ottobre, sul sito www.sardiniaopen.net, su un canale della piattaforma satellitare sky e sulla tv locale catalan tv. Prevista la trasmissione in differita su SuperTennis.



