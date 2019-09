Condividi | Red 20:18 Venerdì mattina, il piazzale della Capitaneria di Porto ospiterà la cerimonia del passaggio di consegne tra il capitano di Fregata Emilio Del Santo ed il parigrado Gianluca Oliveti Porto Torres: cambio al vertice della Capitaneria



PORTO TORRES – Venerdì 27 settembre, alle 11, il piazzale della Capitaneria di Porto di Porto Torres ospiterà la cerimonia del passaggio di consegne tra il capitano di Fregata Emilio Del Santo (cedente) ed il parigrado Gianluca Oliveti (accettante). Dopo due anni al comando della Capitaneria turritana, Del Santo lascia l’incarico per un nuovo impegno a Roma, nello Stato Maggiore Difesa.



Invece, Oliveri proviene dalla Capitaneria di San Benedetto del Tronto, dove ha svolto l’incarico di comandante il seconda. Il giorno della cerimonia, gli uffici della Capitaneria di Porto di Porto Torres resteranno chiusi al pubblico, ma saranno comunque garantiti il soccorso in mare ed i servizi urgenti di armamento e spedizione.



